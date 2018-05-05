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ABD Komutanı: Mücahit bizleriz

Afganistan ile stratejik ortaklıklarının devam ettiğini belirten ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Robert Neller, bölgedeki terör örgütü Taliban'ın değil, kendilerinin 'Mücahit' olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 05.05.2018 - 03:46..
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ABD Komutanı: Mücahit bizleriz

Taliban'ın İslam için mücadele etmediğini ve onların sivil insanları öldüren teröristler olduğunu dile getiren ABD'li Komutan Neller, asıl 'Mücahit'in' Afganistan ve Amerikan ordusunun olduğunu söyledi.

ABD Komutanı: Mücahit bizleriz

"GERÇEK MÜCAHİT BİZİZ"

Basın karşısına çıkan Robert Neller, "Kendilerini özgürlük savaşçısı ve hatta Mücahit olarak adlandırıyorlar. İslam için savaşıyorlarmış. İslam böyle bir şey değil. Bunun Arapça karşılığı "Takfiri" olmalıdır" dedi.

Onlar dönek diyerek sözlerine devam eden Neller, "İslam'ın arkasına saklanıyorlar. Gerçek İslam bu değil. Uyuşturucu satıyorlar, insanları öldürüyorlar. Afgan ordusu ve Amerikalılar olarak biz mücahitiz. Mücahit biziz." şeklinde konuştu.

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