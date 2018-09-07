ABD komutanı Türkiye'nin aradığı teröristle buluştu

Gözler Rusya ve Suriye'deki Esad rejiminin İdlib'e yaptığı operasyonlara çevrilmişken, ABD Türkiye'nin aradığı teröristle görüştü.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden 'Mazlum Kobane' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, ABD'li General Paul Funk ile buluştu.
PKK'lı terörist Şahin ve destekçileri ABD''nin komutanının görüşmesi, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa Kasabası yakınlarında gerçekleşti.
RESMİ TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTILAR
Görüşmeye dair fotoğraf, DEAŞ ile mücadele koalisyonunun resmi twitter hesabından paylaşıldı.
KIRMIZI LİSTEDE! BAŞINA KONULAN ÖDÜL 4 MİLYON TL
Şahin, Türkiye'de aranan teröristler listesinin kırmızı ketegorisinde yer alırken, başına konulan ödül ise 4 milyon TL.