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ABD Kongresi Türkiye'yle ilgili tasarıyı kabul etti

ABD Kongresi, Washington’daki Büyükelçilik Konutu önündeki olayları kınayan karar tasarısını kabul etti.

25.05.2017 - 22:01
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ABD Kongresi Türkiye'yle ilgili tasarıyı kabul etti

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Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Ed Royce, Cumhuriyetçi Parti Çoğunluk Lideri Kevin McCarthy ile Demokrat Partili Üye Whip Steny Hoyer tarafından hazırlanan tasarı Dış İlişkiler Komisyonu’nda görüşüldükten sonra onaylandı.

KONGREDE SERT ELEŞTİRİLER

Oturumda konuşan kongre üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve korumalarına yönelik sert eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında, Washington Büyükelçiliği önünde yaşanan olayların hesabının Türk hükümetinden sorulması gerektiği savunan konuşmalarda, saldırıya karışan korumaların bir an önce adalet önüne çıkarılması, ABD’de bulunanların sınır dışı edilmeleri, dışarıda olanların da gelecekte ülkeye girişlerinin yasaklanması çağrısında bulunuldu.

ABD Kongresi Türkiye'yle ilgili tasarıyı kabul etti

ABD Kongresi’nde, elçilik önünde yaşanan kavga olayı nedeniyle Türkiye ve hükümete yönelik sert eleştiriler geldi. Demokrat Partili Gregory Meeks, "Türkiye’de bireysel özgürlüklere saldırılıyor. Şimdi de bu baskı ortamının, dünya demokrasisinin beşiği olan Washington’a taşınması düşünülüyor. Barışçıl protestocular, kabadayılar tarafından saldırıya uğradı. Ortaya çıkan görüntüler Erdoğan’ın olayları aracından izlediğini, müdahalede bulunmadan uzaklaştığını, böylelikle pasif onay verdiğini gösteriyor" iddiasında bulundu.

ABD Kongresi Türkiye'yle ilgili tasarıyı kabul etti

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