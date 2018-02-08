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ABD kongresinde konuşa rekoru

ABD Kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisinde Demokrat Parti Başkanı Nancy Pelosi, Kongre’de sekiz saati aşkın konuşma yaparak bir rekora imza attı.

AA | 08.02.2018 - 14:25..
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ABD temsilciler meclisinde kaçak göçmen ailelerin çocuklarının korunmasına yönelik program olan DACA'nın kaldırılmasına ilişkin program görüşülüyordu. Programa Nancy Pelosi damgasını vurdu.

Demokrat Pelosi DACA sayesinde iş bulanların başarı hikayelerini anlatırken 8 saati aşkın süre kürsüde kaldı.

ABD kongresinde konuşa rekoru

REKOR SÜRE KÜRSÜDE KALDI

ABD'de DACA programı sayesinde iş bulanları ve başarı hikayelerini anlatan Pelosi, saatlerce süren konuşmasının ardından “Kongre tarihçileri, 1909'dan bu yana Kongre’de en uzun konuşmayı benim yaptığımı söyledilerdedi. Pelosi'nin gerçekten kürsüde kaldığı süre boyunca rekor kırdığı belirtildi.

CUMHURİYETÇİLERE GÖZDAĞI

Pelosi’nin konuşmasına Kongre’deki Demokrat Partililer genel olarak olumlu tepkiler verirken Demokrat Partinin Illinois Temsilcisi Luis Gutierrez “umarım Cumhuriyetçiler karşısında da güçlü durmaya devam edebilir.” dedi.

Gutierrez, basına yaptığı açıklamada, “Pelosi’nin olumlu yaklaşımlarını gördük. Bu kendisi için çok iyi. Konuşması da harikaydı. Fakat önemli olan Cumhuriyetçilerin baskılarına rağmen prensiplerine sahip çıkmasıdır.” diye konuştu.

ABD'NİN GÖÇMEN PROGRAMI

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiği günden bu yana DACA programı olarak bilinen illegal göçmenleri ilgilendiren programın kaldırılmasını savunuyor. Kaldırılma planı ülke genelinde oldukça ses getirirken, başta Demokratlar olmak üzere birçok siyasi ve sivil toplum örgütü bu yasağa karşı çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Eylül ayında, DACA programını 6 ay içerisinde sona erdireceğini açıklamıştı.

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