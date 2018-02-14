ABD Kongresine sunulan istihbarat raporu

ABD'nin terör seviciliği bitmek bilmiyor. Kendi güvenlikleri için El-Kaide bahanesiyle Orta Doğu'yu alt üst ettiren ABD yönetimi, Türkiye'nin PYD/PKK karşısında yürüttüğü harekat için iki yüzlü tavırlar sergiliyor.

Türkiye'ye "haklısınız sizi anlıyoruz" diyen ABD, içten içe PYD/PKK ile iş birliğini geliştirmeye çalışıyor.

İSTİHBARAT RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats’ın Kongre’ye sunduğu 13 Şubat 2018 tarihli ‘Dünyada tehdit değerlendirmesi’ isimli raporun Ortadoğu bölümünde şu ifadeler yer aldı;

-YPG - PKK’nın Suriye’deki milisleri – muhtemelen bir çeşit özerlik arayışına girecek ancak Rusya, İran ve Türkiye’den dirençle karşılaşacaklar.

-Rusya ve İran Suriye’de uzun vadeli olarak varlık göstermeyi planlıyor; askeri üs haklarının yanısıra petrol ve gaz arama kontratlarını garanti altına almaya çalışacaklar.

-İran Suriye üzerinden Lübnan’a bir kara koridoru oluşturma arayışında.