Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, 12'si Suriyeli olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı.

ZANLILARIN EVLERİ ARANDI

Özel Harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda özel harekat timleri koçbaşlarıyla kapıları kırarak içeri girdi. Zanlıların evleri didik arandı.

Operasyonda 12 Suriyeli olmak üzere 13 kişi gözaltına alınırken zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlıları ABD konsolosluğuna saldırı planı yaptığı ileri sürüldü.

ABD konsolosluğuna saldırı planı yapan 13 kişi yakalandı VİDEO







