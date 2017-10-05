ABD, konsolosluk çalışanının tutuklanmasından rahatsız

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 17-25 Aralık 2013'te FETÖ'nün operasyonlarında büyük rol oynayan ve sonrasında yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz ile Fetullahçı eski polis müdürleriyle de irtibatlı olduğu tespit edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "casusluk" ve "Türkiye hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından düntutuklanmıştı.

BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bugün ise Büyükelçilik, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Çalışanların tutuklanmasından rahatsızlık duyulmaktadır." diyen Büyükelçilik "Çalışanlarla ilgili asılsız iddialar ortaklığımızı baltalıyor." diye de belirtti.

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