ABD konut başlangıçları mayısta 11 yılın zirvesinde

ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Mayıs’ta hem çekirdek, aile hem de geniş aile ev inşaatlarında hızlanma gözlemlendi.

ABD’de konut başlangıçları Mayıs'ta yüzde 5 artışla 1 milyon 350 bin oldu. Bu, Temmuz 2007'den beri en yüksek düzey olarak kayda geçti.

VERİLER REVİZE EDİLDİ

Öte yandan inşaat izinleri ise yüzde 4.6 düşerek 1 milyon 30 bin oldu. Yapı izinlerinde Nisan’ın ardından Mayıs’ta da düşüş olması, ABD konut piyasasının faaliyetlerinin ılımlı düzeyde kalacağına işaret ediyor. Nisan ayı konut başlangıçları verisi 1.287 milyondan 1.286 milyona revize edildi