'ABD, Küba'da biyolojik silah kullanmak istedi'

John F.Kennedy (JFK) suikastına ilişkin belgelerin gizliliğini kaldırılmasıyla, ABD yönetiminin Küba'ya yönelik hazırladığı 'tarım sabotajı' kapsamında Küba'daki tarım ürünlerinin biyolojik silahla yok edilmesini hedeflediğini gösteren belgeler olduğu öğrenildi.

GENERAL CARTER, KÜBA'DAKİ TARIM ÜRÜNLERİNİ YOK ETMEYİ TEKLİF ETMİŞ

Küba'ya yönelik planlarla ilgili bilgiler, özel grubun 6 Eylül 1962'de gerçekleştirdiği 'Firavun Sıçanı Operasyonu' toplantısıyla ilgili belgede yer alıyor.

Görüşmeye katılan General Marshall Carter, Küba'daki tarım ürünleri yok etmek için ‘doğal maddeler şeklinde hazırlanmış biyolojik zehir' kullanmayı teklif etti.

"ABD'NİN PARMAĞI OLDUĞU YÖNÜNDE DELİLLER..."

Belgede, "General Carter, bu tür operasyonların aşırı hassas ve korkunç sonuçlar olduğunu kaydetti, özellikle de bir şeylerin yanlış gitmesi ve ABD'nin parmağı olduğu yönünde delillerin ortaya çıkması durumunda." ifadesine yer verildi.

SABOTAJIN GİZLİ KALACAĞININ GARANTİSİ OLMALI

Diğer yandan ABD Başkanı John F. Kennedy'nin ulusal güvenlik danışmanı McGeorge Bundy, sabotajın gizli kalacağı garantisinin olmaması durumunda kimyasal ve benzer maddelerin kullanılmaması gerektiğini söyledi.

SOVYETLER BİRLİĞİ PERSONELİNE SALDIRI

Belgede ayrıca ‘Küba'da bulunan Sovyet Birliği personeline saldırı' planını değerlendirme teklif yer alıyor, ama bu konuda hiçbir ayrıntı belirtilmiyor.

ABD bundan henüz birkaç gün önce Küba'yı, Küba'daki diplomatlarına sonik saldırı yaptığı iddiasıyla suçlamıştı.

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