ABD, Kudüs konusunda kendi bildiğini okuyacak

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı İİT ve Mısır'ın talebi ile toplanan BMGK'da ABD yalnızlığı vardı.

Taslak metninde "Kutsal Kudüs kentinin karakterini, statüsünü veya demografik yapısını değiştiren hiçbir karar ve eylemin hukuki bir etkisi olmadığı, bu kararın hükümsüz olduğu ve Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları uyarınca iptal edilmesi gerektiği" teyit edilirken, hiçbir ülkenin Kudüs'te diplomatik misyon kurmaması çağrısı da yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD tarafından veto edildi.

ABD YALNIZ KALDI

Lehte ve aleyhte yapılan savunmaların ardından oylamaya geçen kurul, yapılan oylamada ABD'nin nasıl yalnız kaldığını gözler önüne serdi.

Konsey'in oy kullanan 15 üyesinin 14'ü lehte oy kullanırken, yalnızca ABD aleyhte oy kullandı.

Karar taslağının metninde özellikle ABD veya Trump'tan söz edilmiyor ancak "Kudüs'ün statüsüyle ilgili son alınan kararlardan derin esef duyulduğu" ifadesi yer alıyor.

ABD'DEN BMGK'YA TEHDİT

ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley, oylama sonrasında yaptığı açıklamada üye devletlere adeta tehditler yağdırdı, "Güvenlik Konseyi'nde tanık olduğumuz şey bir hakaret. Bunu unutmayacağız." dedi.

Haley, bunun altı yıldan uzun süredir ABD'nin kullandığı ilk veto olduğunu eklerken, "Bu vetonun Amerikan egemenliğini ve Amerika'nın Orta Doğu barış sürecindeki rolünü savunmak için yapıldığı gerçeği bizim için bir utanç kaynağı değildir; bu Güvenlik Konseyi'nin diğer üyeleri için bir utanç kaynağı olmalı." dedi.

FİLİSTİN'DEN TEPKİ

Karar sonrasında söz alan BM Filistin Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da "Bu karar Kudüs'le ilgili hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Kudüs her zaman Filistin'in kalbi olarak kalmaya devam edecektir." açıklamasını yaptı.

İSRAİL'DEN TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etme" kararını "hukuken geçersiz" sayacak olan tasarıyı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) veto eden ABD'ye teşekkür etti.

Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i, tarihte Romalılara karşı isyan ederek zafer kazandığı rivayet edilen Yahudi topluluğu Makabilere benzetti.