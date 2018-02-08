ABD kurduğu terör örgütü SDG'yi Menbiç'te tutacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeyi gerçek sahiplerine geri vermek için Amerika'nın Menbiç'ten geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından Amerikalı General Paul Funk, PYD'ye destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'YE DESTEKLERİ SÜRECEK

Koalisyon güçlerinin DEAŞ ile mücade ettiğini söyleyen Korgeneral Paul Funk, "Bu çerçevede Amerikan askerleri Menbiç’te kalmaya devam edecek" dedi.

Bölgenin DEAŞ'tan tam olarak temizlendiğine emin olmadan askerlerin geri geçilmeyeceğini belirten Amerikalı general, PYD uzantısı terör örgütü SDG'ye destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

"MASADA YER KAZANDILAR"

Türkiye’nin, Amerika’nın askerlerini Menbiç’ten çekmesini istemesinin ardından Funk, Amerikan askerlerinin bölgedeki müttefiklerine (PYD/SDG) destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Terör örgütü PYD'nin uzantısı SDG'nin Rakka'yı DEAŞ'tan geri aldığı yalanıyla algı operasyonu yapan General Paul E. Funk, "Bu nedenle de SDG’nin masada kendine bir yer kazandı" dedi.