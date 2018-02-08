ABD: Kuzey Kore ile savaş ihtimali yok

ABD Savunma Bakanı Mattis, Kuzey Kore ile savaşın daha yakın olup olmadığı şeklindeki bir soruya, "Şu anda Kuzey Kore ile ilgili süreç tamamen diplomatik şeritte sürmektedir. Son dönemde çok güçlü diplomatik adımlar gördük. Örneğin son üç Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı oy birliğiyle alındı. Fransa, Rusya, Çin, ABD ve İngiltere'yi ne sıklıkla aynı oyu kullanırken görebilirsiniz? Dolayısıyla, süreç şu anda diplomatik düzlemde devam etmektedir." şeklinde cevap verdi.

"OLUMLU ADIMLAR ATILDI"

Öte yandan Mattis, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Güney Kore'de düzenlenen ve Kuzey Koreli sporcuların da katılacağı Kış Olimpiyatlarında yer almasını "çok olumlu bir adım" olarak nitelendirdi ve Pence'in Kuzey Koreli yetkililerle görüşmesinin son derece normal olduğunu belirtti.

Mike Pence, beraberindeki heyetle birlikte önceki gün Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan bir geziye çıkmıştı. Güney Kore ziyareti sırasında, 9-25 Şubat tarihlerinde PyeongChang kentinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nı izleyecek olan Pence, Kuzey Kore heyetiyle görüşme ihtimaline de kapıları kapatmamıştı.