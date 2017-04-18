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ABD: Kuzey Kore'ye baskımız sürecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'yi nükleer silahlanmadan vazgeçirme çabalarını sonuç alana kadar sürdüreceklerini söyledi.

18.04.2017 - 22:46
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Asya turu kapsamında Güney Kore'nin ardından Japonya'yı ziyaret eden ve Başbakan Şinzo Abe ve diğer yetkililerle görüşen Pence, Trump yönetiminin, Kuzey Kore'yi nükleer girişimlerinden vazgeçirme konusundan kararlı olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik ve diplomatik baskıların Pyongyang yönetimini iş birliğine zorlayabileceğine inancının tam olduğunu belirten Pence, "Şuna inanıyoruz ki kararlı bir ülkeler topluluğu, diplomatik ve ekonomik baskılarla Kore Yarımadası'nda nükleer faaliyetleri durdurmayı başarabilir. Kore Yarımadası nükleer silahlardan arınana kadar durmayacağız, pes etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pence, Japon muhataplarına Japon Denizi'nin öte yakasından gelebilecek provokasyonlara karşı, "Yüzde yüz yanınızdayız." diyerek desteğini gösterdi.

ABD: Kuzey Kore'ye baskımız sürecek

"ARTIK STRATEJİK SABIR DÖNEMİ BİTTİ"

Mike Pence, dün de Güney Kore'deki temasları sırasında Kuzey ve Güney arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'ye yaptığı ziyarette, Kuzey Kore liderlerinin yıllar boyunca nükleer girişimleriyle Washington ve Seul yönetimlerinin sabrını sınadığını söylemiş ve "Artık stratejik sabır dönemi bitti." mesajını vermişti.

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