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ABD Kuzey Kore'ye karşı askeri seçenekleri görüşüyor

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ve ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Harris, Güney Kore Genelkurmay Başkanı Lee ile Kuzey Kore krizini görüştü

29.07.2017 - 00:15
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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris'in Kuzey Kore’ye karşı askeri seçenekleri konuşmak üzere Güney Kore Genelkurmay Başkanı Orgeneral Lee Sun Jin ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Dunford ile Oramiral Harris, Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze denemesinden sonra Güney Kore Genelkurmay Başkanı Orgeneral Lee ile telefonda görüştüğü kaydedildi.

ABD Kuzey Kore'ye karşı askeri seçenekleri görüşüyor

KUZEY KORE'YE KARŞI ASKERİ SEÇENEKLER GÖRÜŞÜLDÜ

Dunford ve Harris'in, ABD-Kore Cumhuriyeti ittifakına olan güçlü bağlılıklarını ifade ettiği belirtilen açıklamada, görüşmede aynı zamanda (Kuzey Kore füze denemesine karşı) askeri seçeneklerin de konuşulduğu bilgisi yer aldı.

ABD Kuzey Kore'ye karşı askeri seçenekleri görüşüyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe de gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bir balistik füze denemesi daha yaptığını bildirmiş ve füzenin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü ifade etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Jeff Davis de Kuzey Kore’nin menzili bin kilometreye ulaşan kıtalararası balistik füze fırlattığı bilgisini paylaşmıştı.

(Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrası Kim Jong-İl askeri kurmaylarıyla)

ABD Kuzey Kore'ye karşı askeri seçenekleri görüşüyor

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