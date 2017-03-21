ABD, Kuzey Kore'ye yaptırımlar uygulamayı planlıyor

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini durdurması gerektiğini belirtimiş, faaliyetlerin durmaması halinde bölgeye askeri müdahale yapılacağını da sözlerine eklemişti.

EKONOMİK VE POLİTİK YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, nükleer faaliyetlerin durdurulması için Kuzey Kore'ye bazı yaptırımlar uygulanacak. Bu yaptırımların ekonomik ve diplomatik olması planlanıyor.

Çinli bankalarla yaptığı kaçak ticarete güvendiği belirtilen Kuzey Kore'nin bu ticaretine engel olunacağı ve gerekirse ABD Hükümeti'nin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ailesinin mal varlığına el konulabileceği belirtiliyor.

KUZEY KORE'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Kuzey Kore Haber Ajansı'nın (KCNA) adını açıklamadığı Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Kuzey Kore'nin nükleer programına karşı daha sert yaptırımlar uygulanması ve muhtemel askeri müdahale açıklamasının kendilerini korkutmadığı belirtildi.

"KUZEY KORE'NİN NÜKLEER GÜCÜ ÇOK KIYMETLİ BİR ADALET KILICIDIR"

Sözcü, "Kuzey Kore'nin nükleer gücü çok kıymetli bir adalet kılıcıdır ve sosyalist ana vatanımız ile halkımızın canının korunması için en güvenilir savaş caydırıcısıdır." ifadesine yer verildi.

"KUZEY KORE'Yİ KORKUTAMAZLAR"

ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer gücünü kabullenmesi gerektiğine işaret eden sözcü, "Eğer iş adamına dönmüş ABD yetkilileri Kuzey Kore'yi korkutacaklarını sanıyorlarsa bilmelidirler ki bu yöntemleri işe yaramıyor." dedi.