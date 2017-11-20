taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.912
USD
3,9241
EURO
4,6062
ALTIN
161,47
PETR
61,8200

ABD, Kuzey Kore'yi teröre destek verenlere ekledi

ABD Başkanı Trump, K. Kore'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklediklerini açıkladı.

20.11.2017 - 20:06
  1. Haberler
  2. Dünya

Trump, kabine toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

K. KORE TERÖRE DESTEK VERENLER LİSTESİNDE

Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırmak üzere ülkeyle ilgili kritik bir adımı attıklarını belirten Trump, "Bugün ABD, Kuzey Kore'yi teröre destek veren devletler listesine ekledi. Çok önceden yapılmalıydı. Yıllar önce yapılmalıydı." dedi.

YARIN EK YAPTIRIMLAR AÇIKLANACAK

Pyongyang yönetiminin dünyayı nükleer yıkımla tehdit ettiğini ifade eden Trump, Kuzey Kore'nin yabancı ülkelerdeki suikastlar dahil uluslararası terör eylemlerini desteklediğini öne sürdü. Trump, şöyle devam etti: "Bu adım, Kuzey Kore yönetimi ve yönetimle ilişkilere yeni yaptırımlar ve cezalar getirecek ve zaman zaman hakkında okuduğunuz ve bazen de hakkında yazdığınız eli kanlı rejime karşı başlattığımız maksimum baskı kampanyamızı destekliyor. Yarın Hazine Bakanlığı da Kuzey Kore'ye yönelik ek yaptırımlar açıklayacak."

Uygulanacak yaptırımların çok büyük olacağına işaret eden Trump, söz konusu yaptırımları "en üst düzey yaptırım" olarak niteledi.

İlginizi Çekebilir
Sisi, Anastasiadis'le görüştü
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, siyasi temaslarda bulunmak için Güney Kıbrıs'a gitti.
Almanya'da koalisyon çıkmazı
Almanya'da koalisyon görüşmelerinin başarısız sonlanması üzerine ülke siyasi krize girdi.
Çin tuvalet devrimini üç yıl daha uzattı
Çin hükümeti, 2018–2020 yılları arasında 64 bin tuvaleti yenileyerek daha fazla turisti çekmeyi planladıklarını açıkladı.
Hint Bakan tuvaletini yola yaptı
Hindistan'da Maharaştra eyaletinin su kaynaklarının korunmasından sorumlu bakan, açık alana tuvaletini yaparken görüntülendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki

Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki

281
ORC seçmen tercihlerini araştırdı

ORC seçmen tercihlerini araştırdı

389
Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

121
TBMM'de Başkanlık seçimi günü

TBMM'de Başkanlık seçimi günü

133
AK Parti ve CHP'li belediye başkanı sarıldı, tepki geldi

AK Parti ve CHP'li belediye başkanı sarıldı, tepki geldi

125
Türkiye genelinde hava sıcaklığı düşüyor

Türkiye genelinde hava sıcaklığı düşüyor

31
CHP NATO'nun tatbikat skandalına tiyatro iması yaptı

CHP NATO'nun tatbikat skandalına tiyatro iması yaptı

374
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM