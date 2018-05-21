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ABD kuzeybatı Suriye'ye yardımı kesecek

Donald Trump yönetimi, DEAŞ'ın egemen olduğu kuzeybatı Suriye'ye yapılan yardımı kesecek ve ABD liderliğindeki güçlerin kuzeydoğuda DEAŞ'ın elindeki toprakların alınmasına odaklanacak.

REUTERS | 21.05.2018 - 08:25..
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CBS televizyonu, daha önce kuzeybatıdaki ABD destekli çabalardan on milyonlarca dolarlık kesinti yapılacağını ve bu paranın "şiddet içeren aşırı eylemlerle mücadeleye, bağımsız toplum ve bağımsız medyayı destekleyen, eğitimi güçlendiren ve toplumun polisliğini savunan" projelere yönlendirileceğini bildirdi.

İDLİB'E İNSANİ YARDIM

Reuters'a açıklama yapan Amerikalı yetkililer, el Kaide’nin Suriye savaşındaki eski ortakları da dahil olmak üzere, isyancı grupların hakim olduğu Suriye topraklarının en büyük parçası olan kuzeybatıdaki İdlib vilayetine yapılan insani yardımın ise etkilenmeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Reuters’e yaptığı açıklamada, "Kuzeybatı Suriye'deki yardım programları, kuzeydoğu Suriye’deki öncelikli (bölgelere) artan destek olarak aktarılıyor." dedi.

KONTROL SAHİBİ OLDUĞU BÖLGELERE YÖNELECEK

İkinci bir yetkili yönetimin, yardımı ABD'nin daha fazla kontrol sahibi olduğu bölgelere taşımak istediği görüşünü belirtti.

Trump Mart ayında Suriye'deki toparlanma çabaları için 200 milyon dolardan fazla parayı dondurmuştu. Bu arada yönetim Washington’un Suriye iç savaşındaki rolünü yeniden değerlendirmeye başladı. Bir yetkili incelemenin hâlâ devam ettiğini söyledi.

"ABD'NİN SURİYE'DEN AYRILMA ZAMANI GELDİ"

Trump Mart ayında yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarına karşı müttefiklerin kazandığı zaferin ardından artık ABD'nin Suriye'den ayrılma zamanının geldiğini söylemişti. Suriye'de yaklaşık 2 bin Amerikan askeri bulunuyor.

Ancak, Trump'ın Nisan ayında düzinelerle insanın ölümüne yol açan bir zehirli gaz saldırısına tepki olarak Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi, ABD’nin iç savaştaki rolünü güçlendirdi.

Üçüncü bir yetkili, kuzeybatı Irak'a sağlanan destekteki kesintilerin birkaç ay süren bir program içinde yapılacağını söyledi.

Yetkili "Tehlike, başkanının Irak'ta eleştirdiği durumun tekrarlanması; şiddetin daha da artabileceği ve aşırı grupların bundan istifade edebileceği bir boşluk doğması." dedi.

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