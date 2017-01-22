taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.067
USD
3,7662
EURO
4,0313
ALTIN
146,53
PETR
55,4400

ABD medyası Trump'ın yemin törenini manipüle etti

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Donald Trump'ın yemin törenine katılımı az gösteren fotoğrafları eleştirdi.

22.01.2017 - 20:59
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD medyası Trump'ın yemin törenini manipüle etti

35353

Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Spicer, Trump’ın yemin törenine katılanların sayısının Amerikan basınınca olduğundan çok daha az gösterildiğini öne sürerek, bu yöndeki haberleri "yanlış ve utanç verici" diye değerlendirdi.

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK KALABALIKTI, NOKTA"

Spicer  "Bu, şimdiye kadar burada ve dünya genelinde bir devir teslim törenindeki en büyük kalabalıktı, nokta. Kasıtlı olarak bunu yaptılar ki destek en az seviyeye insin" dedi.

ABD medyası Trump'ın yemin törenini manipüle etti

YENİ SÖZCÜNÜN İLK BASIN TOPLANTISI

ABD Başkanı Trump'ın yemin ederek görevine başlamasının ardından Beyaz Saray Sözcülüğünü üstlenen Sean Spicer da ilk basın toplantısını düzenledi.

ABD medyası Trump'ın yemin törenini manipüle etti

Spicer, Time dergisi muhabirinin Twitter hesabı üzerinden, "Trump’ın Beyaz Saray’a yerleştikten sonra Oval Ofis'teki Martin Luther King posterini kaldırdığı" iddiasında bulunmasına tepki gösterdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi iddiası

Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi iddiası

276
AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı

AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı

311
Amerika sanat camiası çareyi Ivanka Trump'ta arıyor

Amerika sanat camiası çareyi Ivanka Trump'ta arıyor

55
İstanbul'a kar geri dönüyor

İstanbul'a kar geri dönüyor

28
İlhan Cavcav'ın takımına son bakışı

İlhan Cavcav'ın takımına son bakışı

33
FETÖ'cü Zaman yazarı Ünal'ın Lewinsky skandalı itirafı

FETÖ'cü Zaman yazarı Ünal'ın Lewinsky skandalı itirafı

54
İlhan Cavcav hayatını kaybetti

İlhan Cavcav hayatını kaybetti

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM