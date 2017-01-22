ABD medyası Trump'ın yemin törenini manipüle etti

Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Spicer, Trump’ın yemin törenine katılanların sayısının Amerikan basınınca olduğundan çok daha az gösterildiğini öne sürerek, bu yöndeki haberleri "yanlış ve utanç verici" diye değerlendirdi.

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK KALABALIKTI, NOKTA"

Spicer "Bu, şimdiye kadar burada ve dünya genelinde bir devir teslim törenindeki en büyük kalabalıktı, nokta. Kasıtlı olarak bunu yaptılar ki destek en az seviyeye insin" dedi.

YENİ SÖZCÜNÜN İLK BASIN TOPLANTISI

ABD Başkanı Trump'ın yemin ederek görevine başlamasının ardından Beyaz Saray Sözcülüğünü üstlenen Sean Spicer da ilk basın toplantısını düzenledi.

Spicer, Time dergisi muhabirinin Twitter hesabı üzerinden, "Trump’ın Beyaz Saray’a yerleştikten sonra Oval Ofis'teki Martin Luther King posterini kaldırdığı" iddiasında bulunmasına tepki gösterdi.