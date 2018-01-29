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ABD medyasında Türkiye'nin NATO üyeliği sorgulandı

Türkiye'nin Amerikan beslemesi teröristlere üst üste darbeler vurması, ülke medyasına da yansıdı.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 16:46..
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ABD medyasında Türkiye'nin NATO üyeliği sorgulandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 10. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in merkezine doğru ilerliyor.

Teröristlere tek tek etkisiz hale getirerek yoluna devam eden Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde teröristlere silah ve mühimmat desteği sağlayan Amerika'yı rahatsız ediyor.

Ülkede yayın yapan televizyon kanallarında Türkiye'nin Afrin operasyonu uzun uzun konuşuldu.

TÜRKİYE'NİN NATO ÜYELİĞİ

Son olarak FOX'ta ekrana gelen programda, Türkiye'nin NATO üyeliği sorgulandı.

Moderatörün Türkiye'yi NATO'dan çıkarma önerisinden sonra programın yorumcusundan da YPG'ye övgüler geldi.

ABD medyasında Türkiye'nin NATO üyeliği sorgulandı

ABD medyasında Türkiye'nin NATO üyeliği sorgulandı ViDEO

İSRAİL'DEN SONRA EN İYİSİ YPG

Konuk yorumcu, İsrail'den sonra en iyi dostun YPG olduğunu ifade etti.

ABD medyasında Türkiye'nin NATO üyeliği sorgulandı

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı küstah suçlamaların bulunulduğu programda, Türkiye'nin demokrasiden uzaklaştığı savunuldu.

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