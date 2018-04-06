ABD Meksika sınırına 4 bine yakın asker gönderecek

Meksika sınırına yapılan duvarın biteceği güne kadar bölgeye asker konuşlandırma kararı alan Trump, "Sınıra gönderilecek asker sayısı 2 bin ila 4 bin arasında olacak. Konuşlanacak askerler duvar bitene kadar kalacak." ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK DESTEK BİRİMİ KURULDU

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yazılı bir açıklamayla Savunma Bakanı Jim Mattis'in, İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ile Trump'ın güney sınıra asker konuşlandırma teklifi üzerinde çalıştığını bildirdi.

Asayiş Birliklerinin havacılık, mühendislik, gözlem, iletişim, araç bakım ve lojistik destek görevlerini üstleneceği duyurulan açıklamada, bu birliklerin silahlı olup olmayacağı ve kaçak göçmenleri gözaltına alma gibi işleri de yapıp yapmayacaklarına değinilmedi.

Açıklamada, "Derhal yürürlüğe girmek üzere Savunma Bakanlığı iç savunma ve küresel güvenlikten sorumlu Bakan Yardımcısı Kenneth P. Rapuano öncülüğünde yeni bir Sınır Güvenlik Destek Birimi kurulmuştur." ifadesine yer verildi.