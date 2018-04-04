ABD Menbiç'e 3 yeni üs kurdu

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Türkiye ve ABD arasında PKK/YPG proje terör örgütü varlığı nedeniyle sorun olan Suriye'deki Menbiç ilçesine 3 yeni üs kurdu. Fırat Kalkanı bölgesine en yakın ABD üssü Nuaymiye oldu.

DEAŞ'I BAHANE EDİYORLAR

DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG'ye desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG'nin ilçeden çıkacağı konusunda Türkiye'ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

"SURİYE'DEN ÇIKACAĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump da "ABD olarak çok yakında Suriye’den çıkacağız. Biraz da diğer ülkeler oradaki kaosla ilgilensin." açıklamasını yapmıştı.

Menbiç'teki ABD karargahı VİDEO