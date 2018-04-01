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ABD, Menbiç'e takviyelerini artırdı

Türkiye'nin olası bir Menbiç operasyonuna karşı tedbirlerini artıran Amerika, bölgedeki birliklerini güçlendiriyor.

AA | 01.04.2018 - 16:02..
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ABD, Menbiç'e takviyelerini artırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Çok yakında Suriye'den çekileceğiz" demesine rağmen Suriye'deki birliklere takviyeler devam ediyor.

300 ASKER DAHA BÖLGEYE GİTTİ

ABD, Türkiye'nin terörden temizlemek istediği Suriye'nin Menbiç ilçesine olası bir operasyona karşı tedbirlerini artırıyor.

ABD, proje terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Menbiç ilçesinin batı kısmında yer alan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin cephe hattına 300 asker ile çok sayıda zırhlı araç ve iş makinesi sevk etti.

ABD, Menbiç'e takviyelerini artırdı

AMERİKA SURİYE'DEN ÇEKİLMİYOR

ABD güçleri, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ile proje terör örgütü YPG/PKK arasında cephe hattını oluşturan Sacu Çayi ile ilçenin batısındaki Zub'ul Beyn köyü taraflarında konuşlandı.

Bölgeye konuşlanan ABD askerileri Menbiç ilçesine, ABD'nin Menbiç'in doğusundaki Sırrın bölgesinde bulunan Sebet üssünden geldi. Halihazırda ABD'nin, muhaliflerin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesiyle sınır hattında Tuhar, Hilvanci ve Dadat olmak üzere 3 gözlem noktası bulunuyor.

DEVRİYELER ARTIRILDI

Takviye unsurları, Sacu Çayi boyunda haftalık devriyeleri günlük yapmaya başladı. ABD güçleri, eş zamanlı olarak Türkiye'nin Ceylanpınar sınır kapısı karşısındaki Rasul Ayn bölgesinde son 3 gündür devriyeler yapıyor.

Halep iline bağlı Menbiç ilçesi Ağustos 2016'dan bu yana ABD'nin desteğiyle terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

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