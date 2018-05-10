ABD Başkanı Donald Trump ile kurmayları arasında ve eş zamanlı olarak ABD ile Türkiye tansiyonu yükselten Menbiç tartışmasında sıcak bir gelişme yaşandı.

ABD askerlerinin bölgeden çıkıp çıkmayacağına dair net bir bilginin verilmediği sıralarda Reuters haber ajansı, dün özel fotoğraflar servis etti.

ABD, Menbiç'te yeni askeri üs kurdu

"3 AY ÖNCE KURULAN ÜS"

Reuters’a konuşan yetkililer, ABD’nin 3 ay önce üs kurduğunu açıkladı. PYD/YPG’ye destek vererek büyük tepki çeken ABD, Türkiye ile neredeyse iplerin kopmasına sebep olmuştu.

Yeni kurulan ABD üssü (Mavi renkli işaret)

Suriye Demokratik Güçleri adına açıklama yapan Sharfan Darwish, “Burada Fransızlar da kalıyor. Afrin operasyonu sonrasında koalisyon güçleri buraya üst kurdu” dedi.

Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda, Menbiç’in bir bölgesinde ABD askerleri yeni bir askeri üs kurarken görülüyor. Reuters gelişmeyi, “ABD güçleri Menbiç’te yeni bir üs kuruyor” başlığıyla paylaşırken konuyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.