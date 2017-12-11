taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8376
EURO
4,5183
ALTIN
154,10
PETR
63,1300

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Hulusi Akar'la görüşecek

Trump'ın Kudüs açıklamasından sonra gerilen Türkiye-ABD ilişkilerinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel bugün Ankara'ya gelecek.

Ajanslar | 11.12.2017 - 02:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Hulusi Akar'la görüşecek

Türkiye'ye gelecek olan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel'e Avrupa'daki Kuvvetler Komutanı Curtis Scaparrotti de eşlik edecek.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Hulusi Akar'la görüşecek

PYD'Yİ KONUŞACAKLAR

Gün içerisinde gerçekleşecek görüşmede, Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a PYD'ye silah desteğinin kesilmesine yönelik taahhüdü ele alınacak.

NTV'nin haberine göre; askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre iki general, PYD'nin silahsızlanma sürecinin yanı sıra DAEŞ'le mücadele, Irak'daki son durum ve NATO'nun güney sınırındaki güvenliğini görüşecek.

Askeri heyette yer alan Curtis Scaparrotti'nin NATO'nun askeri kanadı olan Avrupa Kuvvetler Başkomutanı olması nedeniyle NATO tatbikatındaki skandalın da gündeme gelmesi bekleniyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Hulusi Akar'la görüşecek

Curtis Scaparrotti

İlginizi Çekebilir
Mardin'de 2 terörist öldürüldü
Mardin’in Dargeçit ilçesinde 2 teröristin öldürüldüğü operasyonda, silah ve mühimmatlar ele geçirildi.
Alanya'da Noel Pazarı kuruldu
Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yerleşik yabancıların ülkelerine ait yiyecek ve eşyaları sergilediği Uluslararası Noel Pazarı bu yıl 8'inci kez kuruldu.
Türkiye'nin en sakin 14 şehri
İtalya'da 1999 yılında kurulan, 'sakin' felsefesine ve kendi özelliklerine sahip çıkan kentlerin bir araya geldiği Cittaslow Birliği'ne Türkiye'den üye sayısı 14'e yükseldi.
Köprüden kaçak geçen hem ceza yiyecek hem geri dönecek
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Senegal'in başkenti Dakar'da Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En İyi YouTuber Enes Batur

En İyi YouTuber Enes Batur

77
Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

15
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Hulusi Akar'la görüşecek

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Hulusi Akar'la görüşecek

19
Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

9
Nobel Ödülleri İsveç'te sahiplerini buldu

Nobel Ödülleri İsveç'te sahiplerini buldu

5
Bakan Yayman: ABD'den sonra ikinci sıradayız

Bakan Yayman: ABD'den sonra ikinci sıradayız

16
Karabük'te yalnız yaşadığı evde öldürüldü

Karabük'te yalnız yaşadığı evde öldürüldü

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM