ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Hulusi Akar'la görüşecek

Türkiye'ye gelecek olan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel'e Avrupa'daki Kuvvetler Komutanı Curtis Scaparrotti de eşlik edecek.

PYD'Yİ KONUŞACAKLAR

Gün içerisinde gerçekleşecek görüşmede, Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a PYD'ye silah desteğinin kesilmesine yönelik taahhüdü ele alınacak.



NTV'nin haberine göre; askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre iki general, PYD'nin silahsızlanma sürecinin yanı sıra DAEŞ'le mücadele, Irak'daki son durum ve NATO'nun güney sınırındaki güvenliğini görüşecek.



Askeri heyette yer alan Curtis Scaparrotti'nin NATO'nun askeri kanadı olan Avrupa Kuvvetler Başkomutanı olması nedeniyle NATO tatbikatındaki skandalın da gündeme gelmesi bekleniyor.

Curtis Scaparrotti

