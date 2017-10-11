ABD merkezli A. Schulman’ın Çerkezköy fabrikası açıldı

Yüksek performanslı plastik kompaund, kompozitler ve polimerlerin önde gelen uluslararası tedarikçisi, ABD merkezli A. Schulman Inc., Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerine sunmak üzere yüksek kalitede katkı, beyaz ve natürel masterbatchler (plastik hammaddelere eklenen granül biçiminde boyar madde ve katkılar) Tekirdağ Çerkezköy’de üretimine geçti.

RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ

A.Schulman’ın Çerkezköy Fabrikası’nın resmi açılış törenine, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Türkiye Yatırım Ajansı) ve Dünya Yatırım Ajansları Birliği Başkanı Arda Ermut, PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Çerkezköy Organze Sanayi Bölgesi Başkanı Eyüp Sözdinler, A. Schulman Kıdemli Başkan Yardımcısı ve EMEA Bölgesi Genel Müdürü Heinrich Lingnau ile A. Schulman Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekin Kurt’un yanı sıra çok sayıda iş ortağı, yerel protokol temsilcileri ve çalışanları katılım gösterdi.

YEPYENİ BİR PLATFORMDA DAHA ETKİN BİR HİZMET

Açılış törenindeki konuşmasında A. Schulman Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta Doğru ve Afrika’dan (EMEA) sorumlu Genel Müdürü Heinrich Lingnau, açılışı gerçekleşen fabrika ile bölgedeki tüm müşterilerine yepyeni bir platformda daha etkin bir hizmet sunacaklarını ifade ederek şunları söyledi;

“Bu tesisimiz bölgedeki müşterilerimize daha etkin hizmet vermek üzere oluşturulmuş yeni bir platformdur. Türkiye bölge ticareti için ana geçiş noktası haline gelmiştir. Bu da bize hızla büyüyen pazardaki payımızı arttırmamıza ve daha güçlü olmamıza olanak sağlayacaktır”

STRATEJİK BAŞARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

A. Schulman Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekin Kurt; “Satıştaki hızlı ve karlı büyümenin ardından, şimdi yeni bir başarıya daha imza attık. Türkiye’deki stratejik yatırımımızla gurur duyuyoruz. A. Schulman masterbatchleri müşterimizin ihtiyaçlarını karşılayan, yüksek performanslı çözümler sunan ve maliyet avantajı sağlayan ürünlerdir“ şeklinde görüşlerini paylaştı.

İSTİHDAMA, ÜRETİM KAPASİTESİNE VE İHRACAT GÜCÜNE KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut ise ABD Merkezli A. Schulman’ın Çerkezköy Fabrikası açılış törenindeki konuşmasında, A. Schulman ile Ajans olarak 2015 yılından bu yana geçen süreçte yakın çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti;

“İthalatın yoğun olduğu bir sektörde böyle bir yatırımın ülkemize gelmesinden dolayı mutluyuz. Ülkemizin istihdamına, üretim kapasitesine ve ihracat gücüne katkı sağlayacak olmasından ötürü bu yatırımı önemli buluyoruz. Amacımız sadece yatırım değeri olarak değil aynı zamanda kritik sektörlerin değer zincirlerinde ülkemizin daha iyi konumlandırılması anlamında da katkı sağlayacak yatırımları ülkemize kazandırmak. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum”.

"DAHA FAZLA YATIRIM ÇEKECEĞİZ"

Siyasi olarak ülkeler arasında geçici gelgit durumların olabileceğini ifade eden Arda Ermut; “Türkiye Cumhuriyeti’nin potansiyeli, stratejik konumu, siyasi istikrar, etkin liderlik, ortaya koyduğu yapısal reformlar gibi kriterleri ortada. Ekonomide aktörler her zaman daha uzun vadeli bir yaklaşım benimsiyorlar. Verdikleri kararlar siyasi gelişmelerden etkilenmiyor. Bugün burada bir örnek olarak Amerika merkezli A. Schulman’ın yeni yatırımı çerçevesinde fabrika açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. ABD’den önümüzdeki dönemde daha da fazla yatırım çekeceğimizi biliyoruz” dedi.



Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut

DÜNYA BARIŞINA VE HUZURUNA KATKI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında çokuluslu şirketlerin dünya barışına ve huzuruna büyük katkılar sağladığını; karar vericileri, emekçileri, bir araya getirerek hayırlı amaçlara hizmet ettiklerini ifade etti.

A. Schulman’ın Türkiye’de üretime başlıyor olmasını son derece memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendiren Doç. Dr. Hasan Ali Çelik; “Türkiye AB ile imzalamış olduğu gümrük birliği anlaşması nedeni ile bölgenin önemli bir ticaret merkezidir. Ülkemiz hem ulusal hem uluslararası girişimciler için son derece önemli bir potansiyel sağlamaktadır.

"AR-GE MERKEZİ SAYIMIZ YIL SONUNA KADAR 1000'İ BULACAKTIR"

Çokuluslu şirketler Türkiye’yi yatırım için olduğu kadar bölgesel operasyon merkezi olarak konumluyor. Ülkemiz teknoloji üretimi konusunda da gelişim göstermektedir. Ülkemizi bu konuda kuluçka merkezi olarak konumluyoruz. Ülkemizde belgelendirilmiş AR-GE merkezi sayımız yıl sonu itibarı ile tasarım merkezleri ile birlikte 1000’i bulacaktır. Aynı şekilde teknoparklardaki uluslararası birliktelikler bizleri umutlandırmaktadır. Türkiye’nin potansiyeline bakıldığında Türkiye’nin bölgesel kuluçka merkezi haline gelmesinin önünde engel kalmamıştır” şeklinde konuştu.