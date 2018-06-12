ABD merkezli askeri dergiden S-500'e övgüler

S-500'ün Rusya'nın öncelikli tasarımlardan biri olduğunun altını çizen dergi, bu hava savunma sisteminin teknik özelliklerinin yeteneklerinden şüphe etmek için sebep vermediğini kaydetti. ABD savunma kaynaklarına dayandırılan haberde, Rusya'nın bu sistemi, bugüne kadar imkansız sayılan mesafelerde test ettiği aktarıldı.

DİĞER FÜZELERDEN 80 KM DAHA UZUN MENZİLE SAHİP

Amerikan medyası, S-500'ün 299 mil (yaklaşık 481 km) mesafedeki hedefi başarıyla vurduğunu bildirirken uzmanların değerlendirmelerine göre bu mesafe, diğer tüm benzer sistemlerin aşabileceğinden 50 mil (80.4 km) daha fazla.

HAYALET UÇAKLAR BİLE KAÇAMIYOR

NI'nın verdiği bilgiye göre yeni sistem, potansiyel tehdidin seviyesi ve mesafeye bağlı olarak farklı füzeler kullanıyor. Örneğin, balistik silah saldırısını püskürtmek için saniyede 7 km hızla ilerleyebilen hedefleri vurma yeteneğine sahip füzeler devreye sokuluyor. Dergi, Rus sistemin 200 kilometre yükseklikteki hedefleri vurma yeteneğine sahip olduğu ve ‘hayalet' uçakları da tespit edip takip edebileceği tahmininde bulundu.

S-500 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ

'Karadan havaya' savunma füze sistemi olan S-500, artırılmış menzil ve irtifa potansiyeli sayesinde balistik füzeler dışında uçak ve helikopter gibi aerodinamik hedefleri ve Kruz füzelerini vurma ve yakın uzaydaki hedefleri önleme yeteneğine sahip.

600 kilometre menzile sahip sistem, saniyede 7 kilometre hızla uçan 10 balistik hedefi aynı anda tespit ederek vurma kapasitesine sahip.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz mayıs ayında S-500'ü seri üretime hazırlama emrini vermişti.