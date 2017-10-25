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ABD mülteci yasağını kaldırdı

ABD yönetimi geçici mülteci yasağı yerine 11 ülkeden iltica edenleri 90 gün gözetim altında tutacak.

25.10.2017 - 21:53
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ABD mülteci yasağını kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye 120 günlüğüne mültecilerin alımını durduran kararın süresinin dolması üzerine yeni bir Başkanlık Kararnamesi imzaladı.

90 GÜN GÖZETİM

Buna göre gelecek üç ay boyunca 11 ülkeden ABD'ye iltica etmek isteyenler 90 günlük bir gözetim sürecine tabi tutulacak. Kararnamede 11 ülkenin ismi belirtilmedi.

AMAÇ HALKI KORUMAK

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yazılı açıklamasında, kararın amacının Amerikan halkını "korumak" olduğunu kaydetti.

ABD mülteci yasağını kaldırdı

YENİ BİR AŞAMAYA GELDİK

Mültecilerin ABD'ye alımının tekrar başlaması için yeni bir aşamaya geldiklerini belirten Tillerson, "Alınan yeni kararlar ABD'nin dünyanın en çok zarar gören insanlarına yardımını devam ettirmeyi amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, mültecilere ilişkin bir başkanlık kararnamesi imzalayarak "Mülteci Kabul Programı" dahilinde bütün ülkelerden yapılacak başvuruları 120 günlüğüne askıya aldığını duyurmuştu.

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