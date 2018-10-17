ABD Münbiç'e zırhlı araçlar ile ağır silahlar gönderdi

Türkiye Münbiç meselesinde ortak operasyon konusunu gündemde tutuyor, ancak ABD bir yandan PKK'ya yardımlarını sürdürüyor. Münbiç'te ABD yönetimi yardım ve ikmallerini sıklaştırırken, son dönemlerde yüklü miktarda silah, mühimmat ve zrhlı aracın bölgeye gönderildiği ortaya çıktı.

TERÖR ARMALI ABD ZIRHLI ARAÇLARI

ABD bölgede bir silah yığınağı oluşturma fikrini Türkiye'nin tepklierine rağmen sürdürüyor. Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı askeri konseye son model silah, mühimmat ve askeri araç gönderdiği açıklandı.

ABD'nin Menbiç Askeri Meclisi'ne zırhlı araçlar ile ağır silahlar gönderdiği, gönderilen zırhlı araçlara ise Menbiç Askeri Meclisi'nin amblemi yapıştırıldığı tespit edildi.

SON TEKNOLOJİ SİLAHLAR BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

ABD bölgedeki askeri varlığını artırıyor. Bölgede 2 olan askeri üssünü 4'e çıkardı. Askerlerini Münbiç'te artıran ABD, PKK'ya yönelik yardımlarını artırarak sürdürüyor.

Tırlar dolusu silahları gönderen ABD, henüz geçtiğimiz günlerde Münbiç'e yeni bir transfer gerçekleştirdi. Gönderilen ağır silahların arasında havan topları, otomatik silahlar, roketler, ısı güdümlü füzeler, doçka ve diğer ağır silahlar da bulunuyor.

ABD'NİN DEAŞ BAHANESİ

ABD, YPG'ye gönderilen silahları reddetmese de Türkiye karşısında kullanılma ihtimalini kabul etmiyor.

Suriye'de elinde tek bir kasaba kalan DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe gösteren ABD, Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin elindeki bölgelerde 25 askeri üs bulunduruyor.

Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen YPG'ye 5 binden fazla tırla ağır silah ile zırhlı araçlar gönderen ABD, Menbiç'e de askeri sevkiyatlarını her gün devam ettiriyor.