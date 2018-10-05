Amerika’nın Münbiç iki yüzlülüğü ters tepecek

Türkiye ABD ile yapıcı ilişkiler yürütme siaysetine karşılık ABD Türkiye'ye iki yüzlü davranmaya devam ediyor. Bunun en yeni örneği Münbiç'te yaşandı. Türkiye ile ABD'nin Münbiç operasyonu anlaşması neticesinde YPG'lilerin terk etmesi gereken bölgeden henüz çıkmazken üstüne üstlük bir de savunma hattı oluşturmaya başladılar.

MÜNBİÇ OYALAMASI

ABD'nin garanti verdiği "YPG Münbiç'ten çekilecek" sözü aradan geçen süreye rağmen hala karşılık bulmadı. Mayıs ayında verilen sözle Münbiç'ten çekilmesi planlanan YPG henüz bölgeden çıkmazken, ABD de bölgede koruyucu ve kollayıcı görev üstlenmeye devam ediyor.





Bölgeden çekilmek bir yana Münbiç'i silah deposu ve bir kale haline getirmeye çalışan teröristler ABD'nin desteği ile tırlarca dolusu silah ve mühimmatla kaplanan Münbiç bu kez de hendeklerle çevrelendi. YPG'yi Münbiç'ten çıkartma sözü veren ABD ise bu durumu onaylamakla hatta göz yummakla yetiniyor.

TERÖRİSTLER KENDİ MEZARLARINI KAZIYOR

ABD'nin iki yüzlü siyaseti YPG'li teröristlere kendi mezarlarını kazdırdı. Şehrin çevresini hendeklerle çevreleyen YPG'liler, tıpkı Cizre ve Sur'da olduğu gibi burada da çukurlarına gömülecek.





ABD'SİZ OPERASYON HAZIRLIĞI

Türkiye'nin Mayıs'tan itibaren masada tuttuğu Münbiç operasyonunun ABD'siz yapılma ihtimali gelinen noktada söz konusu. Özellikle ABD'nin top çevirme hamleleriyle zaman geçirmeye çalışması Türkiye'yi kızdıran konulardan olurken, uzunca süredir masada olan operasyon hamlesi yalnız başına gerçekleşebilir. Zira ABD'ye duyulan güvensizlik ekonomik savaş sonrasında iyiden iyiye azaldı.



