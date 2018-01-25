ABD, Münbiç'teki güçlerinin güvenliğinden endişeli

Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Afrin'de etkili bir operasyon gerçekleştiren TSK ve ÖSO birlikleri bir yandan bölgedeki terör unsurlarını yok ederken, diğer yandan da yeni operasyonlara hazırlanıyor.

En son Azez kolunu açan TSK'nın buradan Münbiç'e ilerlemesi hedefleniyor. Ancak bu durum ABD'yi endişeye sevk ediyor.

ABD 'ORTAKLARINININ' GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞELİ

Amerikalı üst düzey bir yetkili, Afrin'deki terör unsurlarına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın Münbiç'e doğru ilerlemesinden bölgedeki ABD güçlerinin güvenliği nedeniyle endişe duyduklarını, bu endişenin Ankara'ya iletildiğini belirtti.

Amerikalı yetkili, Türkiye'nin Afrin'deki harekatın doğudaki Münbiç'e doğru devam etmesi ihtimalinden endişeli olduklarını kaydetti. Yetkili, bu endişenin Ankara'da salı günü iki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmelerde Türk tarafına iletildiğini söyledi.

"MÜNBİÇ'TEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Yetkili, "Münbiç civarında Amerikan güçleri var. Sahadaki güçlerin güvenliği bizim bir numaralı endişemiz. Bu endişe Türkiye'ye iletildi." dedi.

Amerikalı yetkili, ABDyönetiminin, daha önce yaptığı "YPG güçleri Fırat’ın doğusuna gidecek" taahhüdünü yerine getirmediği hatırlatılarak Münbiç'i Münbiç halkının idare etmesi gerektiğine yönelik açıklamalara karşın YPG/PKK'nın buradan çıkmamasının tutarsızlık olup olmadığı sorusu üzerine, "Münbiç’in geleceği nasıl şekillenecek bunu bilemem ama Münbiç’i kontrol eden Münbiç halkı olmalı. Türk yetkililer, YPG’yi Fırat’ın doğusunda görmek istediklerini bize söylediler. Bu da Washington’a iletildi." ifadesini kullandı.