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ABD Musul bombardımanlarıyla ilgili soruşturma başlattı

Irak ordusunun talebi üzerine Musul’un batısını vurduğunu açıklayan ABD Savunma Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

26.03.2017 - 23:56
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 23 Mart'ta ortaya çıkan, Musul'da ABD uçaklarının bombardımanı sonrası en az 200 sivilin hayatını kaybettiği ve Haşdi Şabii ile Irak Türkmen Meclisi'nin de doğruladığı belirtilen olayla ilgili açıklama yaptı.

"SİVİLLERİ DEAŞ YERLEŞTİRMİŞ OLABİLİR"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, açıklamada, "16-23 Mart'taki bombardıman verilerinin ön incelemesi gösteriyor ki Koalisyon, Irak Güvenlik Güçleri'nin talebi üzerine 17 Mart'ta Musul'un batısında sivil ölümlerinin yaşandığı noktayla örtüşen bir bölgeyi vurdu" dedi.

Bölgedeki sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmak üzere DEAŞ tarafından yerleştirilmiş olabileceği olasılığının da göz önünde bulundurulduğu açıklamada, bombardımanla ilgili gerçekleri ve sivil ölümü iddialarının doğruluğunu kanıtlamak için soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ABD Musul bombardımanlarıyla ilgili soruşturma başlattı

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