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ABD Musul ve Rakka’yı 6 ayda geri alacak

ABD'li Korgeneral Stephen Townsend, Irak'ta Musul, Suriye'de Rakka kentlerinin "altı ay" içinde ele geçireceğini açıkladı.

09.02.2017 - 11:29
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ABD'nin Irak'taki en yüksek rütbeli komutanı Korgeneral Stephen Townsend, önemli açıklamalarda bulundu.

"ALTI AY İÇİNDE ALACAĞIZ"

İsveç basınında yayımlanan haberlere göre Korgeneral Townsend, "Önümüzdeki altı ay içinde hem Musul hem de Rakka operasyonları sona erdirmiş olacağız" dedi.

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine Amerikan ordusu DEAŞ'a karşı yürütülen mücadeleyi hızlandırmak üzere yeni bir plan hazırladı.

ÖRGÜT KISA SÜREDE YOK EDİLECEK

Townsend, geçen Aralık ayında Trump iktidara gelmeden önce, DEAŞ'ın Irak'ta Musul'dan, Suriye'de de Rakka'dan temizlenmesinin iki yıl alabileceğini söylemişti.

Trump ise seçim kampanyası sırasında DEAŞ'a yenilgiye uğratacak gizli bir planı olduğunu belirterek, "örgütün çok çok kısa sürede" yok edilebileceği vaadinde bulunmuştu..

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