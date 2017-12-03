taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.559
USD
3,9140
EURO
4,6559
ALTIN
161,13
PETR
63,6100

ABD, New York Deklarasyonu'ndan çekilme kararı aldı

ABD, Birleşmiş Milletler'in önderliğiyle kurulan New York Mülteci ve Göçmenler Deklarasyonu'ndan ayrıldı. Gerekçe: Deklarasyonun Trump yönetimi politikalarına "istikrarsız" yaklaşımı.

DHA | 03.12.2017 - 11:28..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD, New York Deklarasyonu'ndan çekilme kararı aldı

ABD, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu önderliğinde193 üyenin katılımıyla, sığınmacı ve göçmenlerin ülkelerinden ayrıldıktan sonra iş bulmaları, eğitim almaları ve daha iyi bir hayat sürmeleri için Eylül 2016'da kurulan New York Mülteci ve Göçmenler Deklarasyonu'ndan ayrıldığını açıkladı. Cumartesi günü kararı açıklayan ABD, deklarasyonun Trump yönetimi politikalarına "istikrarsız" bir yaklaşım içinde olduğunu söyledi.

"ANLAŞMADAN AYRILIYORUZ"

ABD konuyla ilgili açıklamasında, "New York Deklarasyonu, ABD ve Trump yönetiminin göçmen ve sığınmacı politikalarına istikrarsız bir yaklaşım içinde hareket ediyor. Bunun sonucunda ABD Başkanı Donald Trump, ABD hükümetinin BM tarafından 2018 yılında oybirliğiyle kabul edilmesini hedeflediği anlaşmadan ayrılmasına karar verdi" denildi.

"CÖMERT YARDIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

BM ABD Elçisi Nikki Haley, ABD'nin dünyanın her yerindeki göçmen ve sığınmacılara olan "cömert" yardımlarına devam edeceğini fakat "ABD'nin göçmen ve sığınmacı politikalarının yalnızca ABD hükümeti tarafından belirlenmesi gerektiğini" söyledi.

"ÜLKEMİZE KİMİN GİRİP GİREMEYECEĞİNE BİZ KARAR VERİRİZ"

Haley konuyla ilgili, "Sınırlarımızın kontrolünü biz sağlayacağız ve ülkemize kimin girip giremeyeceğine biz karar vereceğiz. New York Deklarasyonu'na sağlanan uluslararası yaklaşım, ABD egemenliğiyle uyumlu değil" dedi.

Son zamanlarda Trump'ın "Önce Amerika" politikası altında ABD hükümeti, Paris İklim Değişikliği Anlaşması dahil olmak üzere, eski ABD başkanı Barack Obama hükümetinin katıldığı birçok uluslararası anlaşmadan çekilme kararı aldı.

İlginizi Çekebilir
Neçirvan Barzani Elysee Sarayı'nda
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron IKYB Başbakanı Neçirvan Barzani'yi Elysee Sarayı'nda kabul etti.
Rusya'nın çocuk askerleri
Rusya'daki askeri okullarda çocuklar çok küçük yaşlarda silah kullanımını da öğreniyor.
İran’dan füze resti
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Güçler Sözcüsü General Mesut Cezayiri, "İran İslam Cumhuriyetinin füze gücü tartışma konusu olamaz" dedi.
İtalyan rahip cinsel taciz suçundan yargılanacak
İtalya'nın Sicilya adasında bir rahip, küçük yaştaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

58
Ahmet Bulut: Arda Turan transfer olacak

Ahmet Bulut: Arda Turan transfer olacak

43
MHP seçimler için ittifak kurmaya hazır

MHP seçimler için ittifak kurmaya hazır

59
ABD-Suudi ittifakının Kudüs oyunu

ABD-Suudi ittifakının Kudüs oyunu

69
Dursun Özbek’i Fikret Orman uğurladı

Dursun Özbek’i Fikret Orman uğurladı

28
İstanbul'da metrobüs kazası

İstanbul'da metrobüs kazası

21
Nepalli öğrencilerden Göztepelilere vefa İZLE

Nepalli öğrencilerden Göztepelilere vefa İZLE

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM