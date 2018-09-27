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ABD nükleer uçaklarını Çin Denizi üzerinde uçurdu

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı nükleer bombardıman uçağı B-52, Japon savaş uçakları ile Çin Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Uçuş Çin'e mesaj niteliğinde oldu.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 08:51..
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Amerikan medyasına konuşan askeri yetkililer, Washington ile Pekin arasındaki gerginliği daha da tırmandıracak uçuşun dün gerçekleştirdiğini belirtti.

ABD nükleer uçaklarını Çin Denizi üzerinde uçurdu

ÇİN DENİZİ'NDE GÖVDE GÖSTERİSİ

Amerikan CNN televizyonu, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırdığı haberinde, Japonya Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının eşlik ettiği B-52 bombardıman uçağının daha önce planlanmış bir faaliyet kapsamında Doğu Çin Denizi'nde uçuş yaptığı kaydedildi.

Söz konusu uçakların Çin ile Japonya arasında tartışma konusu olan Senkaku adasının üzerinden de uçtuğu bildirildi.

Hafta başında yine bir ABD B-52 uçağının Guam adasından Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalar üzerinde uçuş yaptığı kaydedilmişti.

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