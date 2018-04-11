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ABD öldürülen Filistinli gazeteci hakkında sessiz kaldı

Türkiye'de FETÖ'cü gazetecilerin gözaltına alınmasının ardından günlerce açıklama yapan ABD, Filistinli gazetecinin öldürülmesi konusunda sessiz kaldı.

AA | 11.04.2018 - 04:23..
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ABD öldürülen Filistinli gazeteci hakkında sessiz kaldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İsrail keskin nişancılarının üstünde 'basın' (press) yazılı yelek olmasına rağmen öldürdüğü 30 yaşındaki Filistinli gazeteci hakkında sessiz kaldı.ABD öldürülen Filistinli gazeteci hakkında sessiz kaldı

"KONUYU TAKİP EDİYORUZ" DEMEKLE YETİNDİ

Sözcü Nauert, açık bir şekilde "basın mensubu" olduğunu belirten yelek giymesine rağmen İsrailli keskin nişancıların hedefi olan Murteca ile ilgili bir soru üzerine, "Gazze'de görev yapan bir gazetecinin Gazze'deki çatışmalar sırasında öldüğü hakkındaki haberlerden kesinlikle bilgimiz var. Özellikle bu konu hakkında ise bende bir şey yok fakat konuyu takip ettiğimizi söyleyebilirim." ifadelerini kullanmakla yetindi.

Sözcü, İsrailli yetkililerin konuya ilişkin inceleme başlattığını kaydederek, bu incelemenin sonucunu bekleyeceklerini söyledi.

ABD öldürülen Filistinli gazeteci hakkında sessiz kaldı

GÜVENLİK İNCELEMESİNDE GEÇMİŞTİ

İsrail tarafından şehit edilen gazetecinin Dışişleri Bakanlığına bağlı ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) güvenlik incelemesinden geçerek ekonomik destek hakkı kazandığının hatırlatılması üzerine Sözcü Nauert, "Benim anladığım kadarıyla Murteca, ABD hükümeti yönetmeliği esası bağlamında güvenlik araştırmasından geçmişti fakat bundan daha fazla söyleyecek bir şeyim yok." diye konuştu.

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