ABD öncülüğündeki koalisyon 841 sivili öldürdü

Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için 'siviller ölüyor' çığlıkları atan ABD'nin, DEAŞ ile mücadelede 841 sivilin ölümünde payı olduğu itiraf edildi.

ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYONDAN İTİRAF

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, "Erişime açık bilgilere dayanarak operasyon ortak karargâhı, Doğal Kararlılık Operasyonu’nun başlangıcından bu yana koalisyonun saldırılarında en az 841 sivilin kasıtsız olarak öldürüldüğünü değerlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

485 MESAJ DA DEĞERLENDİRMEDE

Açıklamada ayrıca sivil halk arasındaki kayıplara ilişkin 485 mesajınsa hala değerlendirildiği kaydedildi.