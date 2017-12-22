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ABD operasyonda ele geçirdiği Bitcoin'leri satacak

ABD hükümeti bir uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği 10 milyon dolara dolayında değeri olduğu belirtilen Bitcoin'in tümünü satmayı planlıyor.

DHA | 22.12.2017 - 12:58..
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ABD operasyonda ele geçirdiği Bitcoin'leri satacak

ABD Başsavcılığı Utah Ofisi, şu anda değeri coinmarketcap’e göre yaklaşık 7 milyon dolar olan 513.1490393 Bitcoin'in (BTC) hepsini elden çıkarmayı planlıyor. Ayrıca değeri 1.27 milyon dolar olan yaklaşık aynı miktarda (512.9274588) Bitcoin Cash’in (BCH) de satılması bekleniyor.

"HÜKÜMET HESABINA TRANSFER EDİLMİŞTİR"

Mahkeme kararında, “BTC ve BCH’ler hükümet hesabına transfer edilmiştir. Kripto para birimlerinin işlem gördüğü pazarın hayli volatil olması sebebiyle BTC ve BCH’lerin değer kaybetme riskleri öngörülerek, ABD hükümeti bu kripto paraları satmayı planlamaktadır.” denildi.

Operasyon sonucu açılan davada multi-milyon dolarlık bir uyuşturucu karteli işletmekle suçlanan Aaron Shamo, Kasım 2016’da hüküm giymişti. ABD bölge hakimi Dale Kimball ele geçirilen kriptoparaların satışını 12 Aralık’ta onayladı.

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