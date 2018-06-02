ABD operasyonlarında bine yakın sivil öldürüldü

Orta Doğu'da kurduğu koalisyon güçleri ile operasyonlarına devam eden ABD, sivilleri öldürmekten de geri kalmıyor. ABD Savunma Bakanlığı ve Orta Doğu'daki ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, sivil kayıplar hakkında birbirleriyle çelişen raporlar yayımladı.

PENTAGON: SİVİL KAYIP SAYISI 499

ABD'nin eski Başkanı Obama'nın 2016'da çıkarttığı bir yasa ile, her yılının Mayıs ayında bir rapor hazırlanıyor. ABD'nin dünya genelinde yaptığı operasyonlarda yaşanan sivil kayıplar, bu rapor ile kamuoyuyla paylaşılacak.

ABD'nin dünya çapında yaptığı operasyonlardaki sivil kayıp hakkında hazırlanan raporu açıklayan Pentagon, 499 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ORTA DOĞU'DAKİ KOALİSYONUN RAKAMLARI NEREDEYSE 2 KATI

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri de yapılan operasyonlarda yaşanan sivil ölümlerin rakamlarını açıkladı.

Pentagon'a göre dünya çapındaki operasyonlarda sivil kayıp 44 iken, koalisyona göre sadece Suriye ve Irak'ta 1 senede 640 kişi hayatını kaybetti.

Koalisyon, Orta Doğu geneli için ve 2017 Ocak ile 2018 Nisan arasındaki döneme ait toplam 892 kişinin öldüğünü belirtti.