taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.171
USD
4,6510
EURO
5,4253
ALTIN
193,52
PETR
76,6100

ABD operasyonlarında bine yakın sivil öldürüldü

Dünya çapındaki operasyonlarında 499 sivilin öldüğü raporunu sunan ABD'yi, Orta Doğu'daki koalisyonu yalanladı. Koalisyon, sadece Irak ve Suriye'de 640 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 02.06.2018 - 06:26..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD operasyonlarında bine yakın sivil öldürüldü

Orta Doğu'da kurduğu koalisyon güçleri ile operasyonlarına devam eden ABD, sivilleri öldürmekten de geri kalmıyor. ABD Savunma Bakanlığı ve Orta Doğu'daki ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, sivil kayıplar hakkında birbirleriyle çelişen raporlar yayımladı.

ABD operasyonlarında bine yakın sivil öldürüldü

PENTAGON: SİVİL KAYIP SAYISI 499

ABD'nin eski Başkanı Obama'nın 2016'da çıkarttığı bir yasa ile, her yılının Mayıs ayında bir rapor hazırlanıyor. ABD'nin dünya genelinde yaptığı operasyonlarda yaşanan sivil kayıplar, bu rapor ile kamuoyuyla paylaşılacak.

ABD'nin dünya çapında yaptığı operasyonlardaki sivil kayıp hakkında hazırlanan raporu açıklayan Pentagon, 499 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD operasyonlarında bine yakın sivil öldürüldü

ORTA DOĞU'DAKİ KOALİSYONUN RAKAMLARI NEREDEYSE 2 KATI

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri de yapılan operasyonlarda yaşanan sivil ölümlerin rakamlarını açıkladı.

Pentagon'a göre dünya çapındaki operasyonlarda sivil kayıp 44 iken, koalisyona göre sadece Suriye ve Irak'ta 1 senede 640 kişi hayatını kaybetti.

Koalisyon, Orta Doğu geneli için ve 2017 Ocak ile 2018 Nisan arasındaki döneme ait toplam 892 kişinin öldüğünü belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım

Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım

401
Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı

Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı

283
Yunanistan’dan Türkiye'ye terörist iadesi

Yunanistan’dan Türkiye'ye terörist iadesi

32
Jandarma teşkilatı profesyonel olacak

Jandarma teşkilatı profesyonel olacak

26
ABD'de polisin vurduğu kişinin ailesine 4 dolar tazminat

ABD'de polisin vurduğu kişinin ailesine 4 dolar tazminat

25
Kanseri yenen genç, hasta çocuklara umut oluyor

Kanseri yenen genç, hasta çocuklara umut oluyor

17
Gazze'de bir hemşire İsrail ordusu tarafından vuruldu

Gazze'de bir hemşire İsrail ordusu tarafından vuruldu

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94