ABD ordusunun ardı arkası kesilmeyen skandal tweet'leri

Tweetlerde görülen kişilerin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG saflarında yer aldığı, ABD ordusunun bu tweetlerle terör propagandası yaptığı bariz bir şekilde görülüyor.

"DAHA FAZLA FOTOĞRAF YAYINLIYORUZ"

Ortadoğu başta olmak üzere çok sayıda bölge ülkesinde ABD ordusu birliklerine komuta eden CENTCOM'un bu akşam üstü attığı ilk tweet'te, "Kamuoyunun talebi üzerine Suriyeli DEAŞ karşıtı kadın savaşçıların daha fazla fotoğrafını yayınlıyoruz" denildi.

"Silah talimi" başlıklı ikinci tweet;

Üçüncü tweet'te ise bir başka fotoğrafa eşlik eden "Savaşa hazır" ifadesi yer aldı.

İLK SKANDAL DEĞİL

CENTCOM bu kişilerin Suriye'de hangi örgütün saflarında yer aldığını doğrudan açıklamasa da, yüzlerce kez retweet edilen üç mesaj büyük tartışma yarattı.

Bu kişilerin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG saflarında savaştığını belirtenler ABD'yi terör propagandası yapmakla suçladı.

CENTCOM'un resmi Twitter hesabı geçen ay da YPG'nin ana unsur olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) "PKK ile ilgimiz yok" açıklamasını retweet ederek Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

KALIN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “CENTCOM aklını mı yitirdi” diye sormuş, Savunma Bakanı Fikri Işık ise “YPG ile işbirliği yılanla çuvala girmektir” demişti.