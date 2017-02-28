taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.478
USD
3,6307
EURO
3,8570
ALTIN
146,79
PETR
55,6100

ABD ordusunun paylaşımı Amberin Zaman'ı mutlu etti

ABD ordusunu YPG'li kadın teröristlerin fotoğraflarını paylaşması, PKK sempatizanı olduğu bilinen Amberin Zaman'ı sevinmesine neden oldu. Di

28.02.2017 - 21:27
  1. Haberler
  2. Medya

ABD ordusunun paylaşımı Amberin Zaman'ı mutlu etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, (CENTCOM) bugün PKK'nın Suriye kolu YPG saflarında yer alan kadın teröristlerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

SÖZ KONUSU YPG OLUNCA ZAMAN'IN SEÇİCİ ALGISI

ABD ordusunun terör propagandası yaptığı aşikar olan bu fotoğraflarI, Diken Gazetesi'nde yazıları yayınlanan Amberin Zaman'ın da dikkatini çekti.

Zaman, konuyla ilgili, twitter hesabıdan, "CENTCOM genel istek üzerine deyip YPJ/SDG kadın savaşçılarının fotoğraflarını paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

ABD ordusunun paylaşımı Amberin Zaman'ı mutlu etti

ABD ordusunun paylaşımı Amberin Zaman'ı mutlu etti

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

180
Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

71
Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

83
TSK'dan karargah rahatsız manşetine açıklama

TSK'dan karargah rahatsız manşetine açıklama

133
KKTC Türkiye’den gelen suyu denize akıtıyor

KKTC Türkiye’den gelen suyu denize akıtıyor

154
PKK FETÖ'nün istihbaratıyla 52 MİT ajanını infaz etti

PKK FETÖ'nün istihbaratıyla 52 MİT ajanını infaz etti

147
Doğan Holding ve Hürriyet hisselerinde çöküş

Doğan Holding ve Hürriyet hisselerinde çöküş

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM