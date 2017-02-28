ABD ordusunun paylaşımı Amberin Zaman'ı mutlu etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, (CENTCOM) bugün PKK'nın Suriye kolu YPG saflarında yer alan kadın teröristlerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

SÖZ KONUSU YPG OLUNCA ZAMAN'IN SEÇİCİ ALGISI

ABD ordusunun terör propagandası yaptığı aşikar olan bu fotoğraflarI, Diken Gazetesi'nde yazıları yayınlanan Amberin Zaman'ın da dikkatini çekti.

Zaman, konuyla ilgili, twitter hesabıdan, "CENTCOM genel istek üzerine deyip YPJ/SDG kadın savaşçılarının fotoğraflarını paylaşıyor" ifadelerini kullandı.



