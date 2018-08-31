ABD Orta Doğu'da Arap NATO'su kurmayı planlıyor

Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çıktıktan sonra yaptırımları yeniden uygulamaya koyan Washington, bu kez Arap ülkelerini İran'a karşı birleştirmeyi planlıyor.

ABD, İran'a karşı kullanılacak bir Arap NATO'su kurulması için girişimde bulunuyor.

ORTA DOĞU'YA NATO

Washington, ittifak içinde Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin 6 üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Umman, Bahreyn'in yanı sıra Mısır ve Ürdün'ün yer almasını öngörüyor.

Kısa adı MESA olan Ortadoğu Stratejik İttifakı (Middle East Strategic Alliance) projesinin hedeflerinin 12-13 Ekim tarihlerinde Washington'da yapılacak Körfez ülkeleri zirvesinde açıklanacağı belirtiliyor.

'İTTİFAKIN OLASI ÜYELERİ RUSYA İLE ASKERİ İŞBİRLİĞİ YAPIYOR'

Ancak ABD, ittifakta yer alması muhtemel ülkeler arasındaki ihtilaflar nedeniyle ve bu ülkeler Rusya ile askeri-siyasi işbirliğinden vazgeçmeyeceği için bu amacına ulaşamayabilir.

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Anton Mardasov, "ABD, İran karşıtı bir cephe oluşturmaya çalışıyor. Bu yeni bir fikir değil ve Arap ülkeleri arasındaki ihtilafı nedeniyle her seferinde başarısız oldu" dedi.







