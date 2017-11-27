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ABD Ortadoğu'dan çekilmiyor

Ortadoğu'daki asker sayısını giderek arttıran ABD, bölgeden gitmeyeceklerinin sinyali verdi.

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 04:12..
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ABD Ortadoğu'dan çekilmiyor

Bölgedeki askeri personel sayısını gün geçtikçe arttıran ABD'nin Savunma Bakanlığı verilerine göre, bu yılın temmuz ayında Ortadoğu'daki askeri ve askeri personel sayıları 40 bin 517'ye ulaşmıştı.

ABD Ortadoğu'dan çekilmiyor

YÜZDE 33 DAHA ARTTI

Aradan geçen 4 ayın ardından, bu sayının yüzde 33 oranında artarak 54 bin 180'e çıktığı tespit edildi. Üstelik bu sayıya, askeri personel sayısı 10 binden 15 bine çıkarılan Afganistan'daki Amerikan misyonlarının dahil edilmediği öğrenildi.

ABD'nin, özellikle Suriye ve Irak'tan çekilmek yerine daha fazla askeri personel ve asker göndermeye devam ettiği de vurgulandı.

ABD Ortadoğu'dan çekilmiyor

"ABD'NİN MÜDAHALELERİ SÜRECEKTİR"

ABD'nin bölgede kalıcı olduğuna dair bir haber yayımlayan Washington Post gazetesi de ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Suriye'yi kast ederek "Öylece çekip gitmeyeceğiz. Askeri savaşı verdikten sonra geri kalanlara 'iyi şanslar' diyemeyiz" sözlerini hatırlatmıştı.

Konuyla alakalı yorum yapan Washington merkezli New American Studies adlı düşünce kuruluşu uzmanı Nicholas Heras, "Suriye'deki Amerikan misyonuna bir görev süresi biçilmedi. ABD'nin bölgedeki müdahalesinin önümüzdeki yıllarda da süreceğini düşünebiliriz" dedi.

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