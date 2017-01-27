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ABD Ortodoks Yahudileri İsraili protesto etti

ABD'deki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde gösteri yapan Ortodoks Yahudiler, İsrail bayrağını yırtarak yere attı.

27.01.2017 - 09:16
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İsrail devletinin zorla askere alma kararını protesto eden Ortodoks Yahudileri ile bir grup arasında arbede çıktı.

İsrail'e ve Siyonizme karşı olan Ortodoks Yahudiler, birçok pankart taşıdı ve sloganlar attı.

ABD Ortodoks Yahudileri İsraili protesto etti

İSRAİL BAYRAĞINI YIRTTILAR

Megafonla marşlar söyleyerek diğer göstercilerin seslerini bastıran kişiye, Ortodoks Yahudiler müdahale etti. Karşılıklı itişmelerin ardından İsrail bayrağını alan Ortodoks Yahudiler, bayrağı yırtarak yere attı.

ABD Ortodoks Yahudileri İsraili protesto etti

ASKERLİK YAPMAK İSTEMİYORUZ

Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği'nden haham Yisroel Dovid Weiss, karşı oldukları bir devlette askerlik yapmak istemediklerini söyledi.

İsrail'de son günlerde askere gitmek istemeyen Ortodoks Yahudi kız ve erkeklerin hapse atıldığını aktaran Weiss, "Tüm dünyanın İsrail'de askerliğe karşı çıkan kardeşlerimizin yaşadığı baskı ve şiddeti görmesini istiyoruz" dedi.

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