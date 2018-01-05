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ABD, Pakistan'a yardımı dondurdu

'Pakistan'ın topraklarındaki terör örgütleriyle mücadele başarısız olduğunu' belirten ABD, Pakistan'a güvenlik yardımını kesti.

Haber Merkezi | 05.01.2018 - 10:53..
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ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Pakistan'a yapılan güvenlik yardımlarının dondurulması kararını, İslamabad'ın Hakkani ağı ve Afgan Talibanı'na karşı harekete geçinceye kadar geçerli olduğu açıklamasını yaptı.

Ayrıca Bakanlık geçtiğimiz gün de Pakistan'ı 'ülkede dini özgürlüklerin ciddi bir şekilde ihlal edildiği' iddiasıyla özel izleme listesine aldı.

ABD, Pakistan'a yardımı dondurdu


Fotoğraf: ARŞİV (AA)

"MİLYONLARCA DOLAR YARDIM ALIP TERÖRİSTLERE SIĞINACAK LİMAN SAĞLIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'milyonlarca dolar yardıma rağmen teröristlere sığınılacak liman sunmak ve kendilerine yalan söylemekle' suçladığı Pakistan, Trump'ın bu açıklamalarına sert şekilde karşı çıkmıştı.

Pakistan'da ciddi yatırımlar yapan Çin açıklamayı eleştirirken Hindistan ve Afganistan ABD'nin tavrını desteklemişti.

225 MİLYON DOLAR YARDIMI GECİKTİRDİ

Yatırımların kesileceğini açıklayan Nauert, kesilen yardımların tutarının ne kadar olduğuna dair bilgi vermedi ancak hâlihazırda Trump yönetimi, Pakistan'a 255 milyon dolarlık askeri yardımını geciktirmiş bulunuyor.

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