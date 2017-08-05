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ABD Paris Anlaşması'ndan çekileceğini BM'ye bildirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Paris İklim Anlaşması’ndan “mümkün olan en kısa sürede” çekilmek istediğini BM’ye resmi olarak iletti.

05.08.2017 - 08:46
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ABD

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Paris İklim Anlaşması’ndan “mümkün olan en kısa sürede” çekilmek istediğinin BM’ye resmi olarak iletildiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmayı “Amerikan işyerleri, çalışanları ve mükellefleri için daha elverişli koşullar getirilmesi” şartıyla yeniden müzakere etmeye açık olduğu kaydedildi.

“ABD, emisyonları düşüşürken ekonomik büyümeyi ve enerji güvenliğini güçlendirecek dengeli bir iklim politikasını destekliyor” ifadesine yer verilen açıklamada, ülkenin BM’nin 23. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Konferansı'na ve diğer uluslararası müzakerelere katılacağı bildirildi.

EKONOMİYE MALİYETİ

ABD Başkanı Trump, 1 Haziran 2017’de Beyaz Saray'da düzenlediği basın açıklamasında, ABD'yi 190'ı aşkın ülkenin imzaladığı Paris Anlaşması'ndan çekeceğini duyurmuştu.

"Anlaşmanın iklim değişikliğiyle mücadeleyi değil, diğer ülkelere ABD'ye karşı ekonomik avantaj kazandırmayı amaçladığını" savunan Trump, anlaşmanın Amerikan ekonomisine 3 trilyon dolar ve 6,5 milyon istihdam kaybına yol açacağını iddia etmişti.

PARİS ANLAŞMASI

Aralık 2015'te Paris'te yapılan 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21) onaylanan Paris Anlaşması, Nisan 2016'da 190'dan fazla ülke tarafından imzalanmıştı.

Trump'ın selefi Barack Obama'nın en büyük destekçisi olduğu ve müzakerelerine liderlik ettiği anlaşmanın ana hedefi, küresel ortalama sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna kadar 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılması olarak belirlenmişti.

Ülkelerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olması, sera gazı emisyonunu azaltan çevreci ve sürdürülebilir girişimlerin desteklenmesi gibi maddelerin öne çıktığı anlaşma, gelişmekte olan ülkelerin temiz enerjiye geçiş süreçlerinde maddi olarak desteklenmelerini öngörüyor.

Anlaşmanın yasal hükümlerine göre, BM Genel Sekreterliği, ABD'nin çekilme talebini en erken 4 Kasım 2019'da kabul edebilecek. Talebin kabul edilmesini takip eden sürecin ise yaklaşık bir sene süreceği ve ABD’nin anlaşmadan resmi olarak çekilmesinin Kasım 2020’yi bulabileceği belirtiliyor.

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