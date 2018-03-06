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ABD Pasifik donanmasına yeni F-35'ler gönderiyor

ABD Donanması, Doğu Çin Denizi'nde görevli USS Wasp amfibi gemisine ilk kez dikey iniş kalkış yapabilen beşinci nesil F-35B uçağı konuşlandırdı.

AA | 06.03.2018 - 00:59..
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ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, "121. Filo'ya bağlı birkaç F-35B Lightening II uçağı ilk kez bir ABD Donanma gemisine konuşlandırılmak ve Deniz Sefer Birliği ile Pasifik'te görev yapmak üzere 5 Mart'ta USS Wasp amfibi saldırı gemisine indi." ifadesine yer verildi.

ABD Pasifik donanmasına yeni F-35'ler gönderiyor

UÇAKLAR JAPONYA'DA KONUŞLANACAK

Uçakların Japonya’nın Okinawa şehrinde konuşlu deniz piyadeleri birliğine denizde ve karada operasyon desteği vereceği ifade edildi.

DİKEY İNİŞ-KALKIŞ YAPABİLİYOR

Dikey iniş kalkış kabiliyetine sahip F-35B uçaklarının USS Wasp amfibi gemisine birkaç gün boyunca eğitim uçuşları yapacağı, daha sonra 2 bin 300 Deniz Piyadesi ile birlikte ABD'nin bölgede konuşlu Wasp Saldırı Grubu gemilerine daimi olarak konuşlandırılacağı kaydedildi.

Dikey iniş-kalkış kabiliyeti bulunan uçağın USS Wasp savaş gemisi ile eşleştirilmesinin, uçağın savaş kabiliyetinin yanı sıra Donanma ve Deniz Piyadelerinin kapasitesini artıracağı belirtiliyor.

Wasp Saldırı Grubu iki saldırı bir de nakliye olmak üzere üç amfibi gemisinin yanı sıra iki güdümlü füze kruvazörü, bir güdümlü füze destroyeri ve bir denizaltı gemisinden oluşuyor.

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