Suudi Arabistan ile yemen arasında yaklaşık iki yıldır bir savaş ortamı yaşanıyor. Suudilerin Şii Husi milislerine karşı yürüttüğü kara ve hava harekatlarına karşın Yemen'den Riyad'a yönelik balistik füze atışları gerçekleştiriliyor. Bunu önlemek için ABD ile Patriot anlaşması yapan Suudiler, bu anlaşmadan pek de verim almış gibi görünmüyor.

ABD Patriotları Suudi topraklarında patladı ViDEO

SİSTEMLER DÜZGÜN ÇALIŞMIYOR

Riyad'daki Kraliyet Sarayı yakınlarında konuşlanan hava savunma sistemleri, Yemen'den gelen balistik füzelere karşı harekete geçerek tehlikeyi algıladı, imha etmek için güdümlendi ancak bazı Patriotlar imha işlemini başarıyla gerçekleştiremedi.

Olay anına ilişkin yayınlanan bir videoda Patriot füzesinin güdümlenerek harekete geçtiği, ancak bir süre sonra yere, sivillerin arasına kontrolsüzce çakıldığı görülüyor.

DÜŞMAN AVCISI SINIFTA KALDI

ABD'nin "Dünyanın en modern savunma sistemi" olarak tanıttığı patriotlar, ABD envanterinin "düşman avısı" rolünü üstleniyor. Havadan gelebilecek tehlikelere karşı kullanılan bu sistem, özellikle Suudi Arabistan'da gösterdiği performans ile sınıfta kaldı.

Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına daha önceden yapılan bailistik füze saldırılarında da yine aynı problemle karşılaşılmış, Patriotların füzeleri ıskaladığı ortaya çıkmıştı. Suudiler bu iddiaları yalanlasa da ortaya çıkan görüntüler durumu doğrular nitelikte.

SUUDİLERDEN 1 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Suudi Arabistan yönetimibu duru karşısında umursamaz bir tavır ile ABD ile ortaklık etmeyi sürdürüyor. Veliaht Prens Selman'ın ABD seyahatinde yaklaşık 13 milyar dolarlık anlaşma imzalanırken, ortaya çıkan detaylarda 1 milyar dolarlık bir kısmın hava savunma sistemlerine pay edildiği belirtildi.