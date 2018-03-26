taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9671
EURO
4,9071
ALTIN
171,56
PETR
69,5600

ABD Patriotları Suudi topraklarında patladı

Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki savaş ortamı büyüyerek devam ediyor. Riyad'a balistik füzeler ateşlendi. ABD'nin önleyici sistemi devreye girdi ancak önleme pek de başarılı olamadı.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 09:56..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan ile yemen arasında yaklaşık iki yıldır bir savaş ortamı yaşanıyor. Suudilerin Şii Husi milislerine karşı yürüttüğü kara ve hava harekatlarına karşın Yemen'den Riyad'a yönelik balistik füze atışları gerçekleştiriliyor. Bunu önlemek için ABD ile Patriot anlaşması yapan Suudiler, bu anlaşmadan pek de verim almış gibi görünmüyor.

ABD Patriotları Suudi topraklarında patladı

ABD Patriotları Suudi topraklarında patladı ViDEO

SİSTEMLER DÜZGÜN ÇALIŞMIYOR

Riyad'daki Kraliyet Sarayı yakınlarında konuşlanan hava savunma sistemleri, Yemen'den gelen balistik füzelere karşı harekete geçerek tehlikeyi algıladı, imha etmek için güdümlendi ancak bazı Patriotlar imha işlemini başarıyla gerçekleştiremedi.

Olay anına ilişkin yayınlanan bir videoda Patriot füzesinin güdümlenerek harekete geçtiği, ancak bir süre sonra yere, sivillerin arasına kontrolsüzce çakıldığı görülüyor.

DÜŞMAN AVCISI SINIFTA KALDI

ABD'nin "Dünyanın en modern savunma sistemi" olarak tanıttığı patriotlar, ABD envanterinin "düşman avısı" rolünü üstleniyor. Havadan gelebilecek tehlikelere karşı kullanılan bu sistem, özellikle Suudi Arabistan'da gösterdiği performans ile sınıfta kaldı.

Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına daha önceden yapılan bailistik füze saldırılarında da yine aynı problemle karşılaşılmış, Patriotların füzeleri ıskaladığı ortaya çıkmıştı. Suudiler bu iddiaları yalanlasa da ortaya çıkan görüntüler durumu doğrular nitelikte.

ABD Patriotları Suudi topraklarında patladı

SUUDİLERDEN 1 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Suudi Arabistan yönetimibu duru karşısında umursamaz bir tavır ile ABD ile ortaklık etmeyi sürdürüyor. Veliaht Prens Selman'ın ABD seyahatinde yaklaşık 13 milyar dolarlık anlaşma imzalanırken, ortaya çıkan detaylarda 1 milyar dolarlık bir kısmın hava savunma sistemlerine pay edildiği belirtildi.

ABD Patriotları Suudi topraklarında patladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Suyun altında 24 saat geçirdi
Ürdünlü Adnan Nasrat, Akabe Körfezi’nde suyun altında bir gün geçirerek tarihe geçti.
Tesla Model X aracı bariyerlere çarptı
Sürücüsüz otomobillerin başarılı markalarından Tesla, büyük bir kazaya karıştı. Kazada aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Katalonya'da polis dayağı
Katalonya'nın kaçak liderinin Almanya'da gözaltına alınması, bağımsızlık yanlısı Katalanları harekete geçirdi. Barselona'da eylem yapan göstericilere, Madrid yönetimine bağlı polisler saldırdı.
Maaşlarını alamayan memurlar Süleymaniye meydanlarında
Devlet kurma hayaliyle bağımsızlık referandumu düzenleyen Barzani, zor günler geçirmeye başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

95
Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an

Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an

32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratlara ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratlara ayar

60
Arda Turan: Senin kafanı, gözünü kırarım

Arda Turan: Senin kafanı, gözünü kırarım

74
Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e evlilik teklifi

Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e evlilik teklifi

14
Türk askerinden kaçan Yunan bakandan küstah sözler

Türk askerinden kaçan Yunan bakandan küstah sözler

162
Bitlis için 40 milyonluk tarihi eser yatırımı

Bitlis için 40 milyonluk tarihi eser yatırımı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM