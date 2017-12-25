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ABD pilotları Rus uçaklarıyla eğitiliyor

The National Interest, ABD şirketlerinin Sovyet yapımı MiG-29UB, MiG-21 ve Su-27 savaş uçaklarını elde etmeyi başardığını belirtti.

Detay Haber | 25.12.2017 - 22:46..
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The National Interest'in makalesinde, "Şirketler daha aktif çalışmaya başladı, çünkü ABD Hava Kuvvetleri, pilotlarını eğitmek için yeterli sayıda potansiyel düşmanın uçaklarını elde etme çabalarını sürdürecek" ifadelerine yer verildi.

ABD pilotları Rus uçaklarıyla eğitiliyor

Sovyet MiG-29UB

"ESKİ BİR SOVYET ÜLKESİNDEN ALINDI"

Yazıda örnek olarak Air USA şirketinin 2 adet MiG-29UB savaş uçağını satın almasını gösterdi. Uçakların, eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinden birinden ithal edildiği kaydedildi.

Draken International şirketi de süpersonik MiG-21 dahil bir dizi uçağa sahip olduğunu iddia etti. Pride Aircraft şirketi ise Sovyet yapımı Su-27'yi elde etmesiyle övünüyor.

ABD pilotları Rus uçaklarıyla eğitiliyor

Sovyet Su-27

NASIL ELDE EDİLDİĞİ BELİRSİZ

Ama yazıda bu şirketlerin tam olarak Sovyet savaş uçaklarını nasıl elde ettiği açıklanmıyor. Sadece Su-27'nin Ukrayna'dan getirildiği belirtiliyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nin eski pilotu Harry Gallup, Ukrayna'dan iki adet Su-27'nin alımına şahsen katıldığını anlattı.

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