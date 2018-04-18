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ABD pişkinliği: PYD'ye desteğimiz sürüyor

ABD'nin Suriye'deki teröristlere yönelik uyguladığı danışıklı dövüş politikası devam ediyor. Koalisyon orduları komutanlarından Albay Ryan Dillon PYD'ye desteklerinin devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 12:26..
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ABD'nin YPG ile birlikte yürüttüğü ahlaksız birliktelik devam ediyor. Suriye topraklarında petrol aşkına terör örgütü PKK ile birlikte saf tutan ABD, Türkiye'nin tepkilerine rağmen iki yüzlü politikaını sürdürüyor. Koalisyon orduları komutanı Albay Ryan Dillon PYD'ye desteklerinin devam ettirildiğini açıkladı.

ABD pişkinliği: PYD'ye desteğimiz sürüyor

"DESTEK DEVAM EDİYOR"

Terör örgütü DEAŞ'a karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, yaptığı açıklamada, politikalarında bir değişimin olmadığını ve PYD'ye desteklerinin devam ettiğini açık açık dile getirdi.

Ryan Dillon "Bölgede, başta Irak ve Suriye olmak üzere güvenlik güçlerinin eğitim vermeyi sürdürüyoruz. DEAŞ hala Irak ve Suriye sınırında ciddi bir şekilde varlığını sürdürüyor. Eğitilen güçler DAİŞ’ten kurtarılan bölgelere konuşlandırılıyor. Daha fazla güçlere ihtiyacımız var." sözleriyle PYD ortaklığının sürdüğünü belirtti.

ABD pişkinliği: PYD'ye desteğimiz sürüyor

PENTAGON DA DOĞRULADI

ABD Savunma Bakanlığının basın toplantısına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda bulunan Pentagon yetkileri de PYD ile yürütülen ahlaksız birlikteliği doğruladı, bölgeye yönelik politikalarının değişmediğini ifade etti.

Pentagon yetkilisi sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bildiğiniz gibi misyonumuzda bir değişiklik yok. Komisyon olarak DEAŞ'ı ortadan kaldırma hedefimizin arkasındayız. Bu hedef doğrultusunda Irak ve Suriye’deyiz. Orada danışma ve güvenlik desteği veriyoruz." dedi.

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