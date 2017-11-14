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ABD: PKK/PYD ile DEAŞ'ın anlaşmasına saygı duyuyoruz

Pentagon, terör örgütü PKK/PYD'nin Rakka'yı terk etmeleri için DEAŞ ile gizli anlaşma yaptığı haberlerini doğruladı.

14.11.2017 - 07:22
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ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Eric Pahon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütleri arasındaki anlaşmayı "yerel bir soruna bulunan yerel bir çözüm" olarak tanımladı.

ABD: PKK/PYD ile DEAŞ'ın anlaşmasına saygı duyuyoruz

"SİVİLLERDEN DOLAYI HAVA SALDIRISINDA ZORLANIYORDUK"

Pahon, Rakka'da sivil sayısının fazlalığından dolayı ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun hava saldırısı düzenlemekte zorlandığı bir durumda, Suriye'de SDG ismini kullanan PKK/PYD'nin, DEAŞ ile söz konusu anlaşmayı yaptığını söyledi.

Anlaşmanın tamamen sivilleri koruma amaçlı olduğunu iddia eden Pahon, "Ortaklarımızla her zaman tam mutabık olmayabiliriz ama onların kendi sorunlarına çözüm bulmasına saygı duyuyoruz." dedi.

DEAŞ'lı teröristlerin ABD ve PYD korumasında tahliyesi

"DEAŞ'LA ÇALIŞAN SURİYELİLERE FIRSAT TANINDI"

Söz konusu anlaşmanın PKK/PYD'nin kurduğu sözde Rakka Sivil Konseyi ile Arap kabile liderleri tarafından yapıldığını dile getiren Pahon, anlaşmanın sivil halka ve DEAŞ militanlarının ailelerine Rakka'dan çıkmaları için izin verirken DEAŞ ile iş tutan Suriyelilere ise onları topluma kazandırmak üzere bir fırsat tanındığını öne sürdü.

Koalisyondan üst düzey bir yetkilinin anlaşmayı gözlemlediğine de değinen Pahon koalisyonun bu anlaşmanın aktif bir tarafı olmadığını savundu.

Sözcü, kentten ayrılan tüm sivillerin taramadan geçirildiğini, aralarında yabancı savaşçıların bulunduğu DEAŞ militanlarının ise tutuklandığını ifade etti.

ABD: PKK/PYD ile DEAŞ'ın anlaşmasına saygı duyuyoruz

DİLLON: "ANLAŞMA SIR DEĞİL"

İngiliz haber kanalı BBC'nin, ABD destekli PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki anlaşmayı "gizli anlaşma" olarak duyurması üzerine, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Dillon mesajında, "Bu bir sır değil. Koalisyon 10 ve 14 Ekim'de basın açıklamaları yaptı, BBC Radyo dahil birçok haber kuruluşu ile konuştu. Bu yerel bir soruna yerel bir çözümdü. Koalisyon tamamen katılmasa da ortaklarımızın kararına saygı duyduk." ifadelerine yer verdi.

ABD: PKK/PYD ile DEAŞ'ın anlaşmasına saygı duyuyoruz

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